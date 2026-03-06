На фоне семейного скандала: муж принцессы Беатрис поделился фото с популярного курорта

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Associated Press

Эдоардо Мапелли-Моцци проводит время на острове Фишер у побережья Майами, который также является популярным местом отдыха знаменитостей.

В этот залитый солнцем эксклюзивный курорт можно добраться только на пароме или частной яхте, и все прибывающие должны пройти строгий досмотр, прежде чем сойти на берег. На своем веб-сайте курорт описывает себя как «роскошное место отдыха для тех, кто ценит максимальную приватность и эксклюзивность», пишет Daily Mail.

На фотографиях, опубликованных в его Instagram сторис он, судя по всему, находится на строительной площадке, а на других снимках видны здания. Принцессы Беатрис на фото не было замечено, и неясно, находится ли она с ним или нет.

Напомним, что Мапелли-Моцци работает в компании Banda, которая специализируется на развитии недвижимости, поэтому этот визит может быть связан с его бизнесом. Последние несколько недель он путешествовал между Великобританией и Соединенными Штатами, а также публиковал фотографии из Лос-Анджелеса.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Тем временем, с момента ареста Эндрю Маунтбеттен-Виндзора (тестя Эдуардо), его жену Беатрис видели всего один раз на публике, во время прогулки по Лондону.