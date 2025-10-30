На фоне скандала их родителей: принцессы Беатрис и Евгения покинули Лондон

Принцессы Беатрис и Евгения / © Associated Press

Реклама

На этой неделе обе сестры были замечены за границей после шокирующего заявления их отца - принца Эндрю - 17 октября о том, что он больше не будет использовать свои королевские титулы и почести, в частности главный свой титул «герцога Йоркского».

37-летняя принцесса Беатрис была запечатлена на конференции в Саудовской Аравии. На снимке, попавшем в Соцсети, Беатрис запечатлена с бейджем на шее, на котором написано: «Ее Королевское Высочество принцесса Беатриса Йоркская», что является ек официальным королевским титулом, и «Liontree» — название компании по управлению активами, где она, как сообщается, занимает консультативную должность.

Принцесса Беатрис, фото: @SunilSharmaUK

А 35-летняя принцесса Евгения была замечена в Париже. Фото в Instagram поделилась ее подруга. Кадр был сделан на фоне реки Сены и Эйфелевой башни, а в подписи к карусели отмечено: «Art de vivre», что в переводе с французского означает «искусство жить».

Реклама

Принцесса Евгения с подругами в Париже, фото: Стерлинг Макдэвид/Instagram

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения близки со своими родителями, но, по-видимому, они покинули Великобританию через несколько дней после того, как Эндрю объявил, что больше не будет использовать свои титулы и почести. Конечно, сестры вернуться домой, о бегстве речь совсем не идет.

Напомним, вчера мы писали, что Кенсингтонский дворец выпустил заявление на фоне появившихся слухов о том, что принц Уильям угрожает лишить своих кузин титула принцесс Йоркских.