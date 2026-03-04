На фоне скандала с Эндрю: Меган Маркл задумала грандиозное возвращение в Британию

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекская не была на родине своего мужа с 2022 года, когда она посетила страну на похоронах покойной королевы Елизаветы II в сентябре.

Теперь близкие Меган рассказали СМИ, что она «полна сил и энергии» для грандиозного возвращения в Великобританию, которое будет иметь более глубокий смысл.

Люди, близкие к герцогине, сказали, что скандал с Эндрю «только укрепил ее решимость», пишет express. Хотя возвращение Меган в Великобританию, как сообщается, совпадет с участием принца Гарри в «Играх непокоренных», до которых остался год, источники утверждают, что эта поездка будет иметь для герцогини большое значение.

Неназванный источник сообщил известному журналисту Робу Шутеру: «Она хочет показать британской публике, что они выбросили на ветер. Это не гнев — это уверенность в себе. Она не собирается возвращаться тихо. Если она вернется, то на своих условиях».

Напомним, недавно Меган и Гарри посетили вместе с визитом Иорданию. Эта поездка несла гуманитарный характер, но королевская семья страны полностью проигнорировала визит Сассекских. Как известно, король Абдалла II и его преемник кронпринц Хусейн поддерживают хорошие отношения с принцем Уильямом, так что ничего удивительного в том, что они не встретились с его братом Гарри — нет.