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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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На фоне Тадж-Махала: чем отличались фото принцессы Дианы и Кейт и Уильяма в этом месте

Принцесса Уэльская Диана посещала Индию в 1992 году.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Диана, Кейт и Уильям Уэльские

Принцесса Диана, Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Тогда Диана сфотографировалась сидящей перед Тадж-Махалом. На лавке она была запечатлена одна, одетая в красный короткий жакет, фиолетовую юбку и блузу и обута в кожаные туфли-лодочки на каблуках.

Принцесса Диана / © Associated Press

Принцесса Диана / © Associated Press

Индию принцесса тогда посещала с мужем принцем Чарльзом, но на фото была запечатлена без него.

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press

Точно такое же фото сделали Кейт и Уильям во время визита в Индию в 2016 году. Супруги сидели и улыбались для фотографий на той же мраморной скамье перед Тадж-Махалом, где покойная мать принца Уильяма, принцесса Диана, позировала одна для памятной фотографии 1992 года.

Принцесса Диана, 1992 год, Кейт и Уильям, 2016 год / © Associated Press

Принцесса Диана, 1992 год, Кейт и Уильям, 2016 год / © Associated Press

Напомним, недавно мы показывали, как принцесса Кейт вдохновлялась образами принцессы Дианы.

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