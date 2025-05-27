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На фоне Тадж-Махала: чем отличались фото принцессы Дианы и Кейт и Уильяма в этом месте
Принцесса Уэльская Диана посещала Индию в 1992 году.
Тогда Диана сфотографировалась сидящей перед Тадж-Махалом. На лавке она была запечатлена одна, одетая в красный короткий жакет, фиолетовую юбку и блузу и обута в кожаные туфли-лодочки на каблуках.
Индию принцесса тогда посещала с мужем принцем Чарльзом, но на фото была запечатлена без него.
Точно такое же фото сделали Кейт и Уильям во время визита в Индию в 2016 году. Супруги сидели и улыбались для фотографий на той же мраморной скамье перед Тадж-Махалом, где покойная мать принца Уильяма, принцесса Диана, позировала одна для памятной фотографии 1992 года.
Напомним, недавно мы показывали, как принцесса Кейт вдохновлялась образами принцессы Дианы.