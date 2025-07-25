На фоне знаменитой башни: Жасмин Гримальди показала, как отдохнула в Париже

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

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33-летняя девушка, вероятно, провела там отпуск. Жасмин опубликовала в своем блоге в Instagram несколько фотографий, показав знаменитую Эйфелеву башню, на фоне которой она сфотографировалась облачена в черное платье миди и держа сумку Lady Dior в руках (любимая модель принцессы Дианы).

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

С кем Жасмин Гримальди отдыхала, она не рассказала, но опубликовала много разных фотографий.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Также ранее мы показывали, как девушка делилась снимками с пляжного отдыха на Лазурном побережье. Жасмин позировала на пляже в черном бикини и эффектно выходила из моря.

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Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Напомним, британская аристократка леди Китти Спенсер также показала кадры из отпуска, но в Италии. Она проводит его со своей 2,5 годовалой дочерью Афиной.