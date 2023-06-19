На горизонте Меган Маркл "замаячила" выгодная сделка: что об этом известно

Недавно стало известно, что второго сезона подкаста со Spotify у Меган Маркл не будет. Контракт так и не был продлен. Но у герцогини Сассекской появились другие амбициозные планы.

Недавно стало известно, что Меган Маркл стремится подписать новую сделку с компанией Dior. Если это окажется правдой, то 41-летняя герцогиня Сассекская станет новым лицом бренда, а это позволит ей заработать ей приличную сумму денег, пишет express.

"Если она справится с этим, то никто не вспомнит, что ее глупый маленький подкаст был отменен после одного сезона", - рассказывает одна светская львица из Беверли-Хиллз, чье имя не называется.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Пока что подробности возможной предстоящей сделки с Модным брендом не разглашаются так же, как и сумма возможного контракта.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

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