На грани жизни и смерти: Вирджиния Джуффре, которая судилась с принцем Эндрю, шокировала подписчиков

Вирджиния Джуффре / © Associated Press

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Женщина опубликовала шокирующий пост в Instagram, заявив, что жить ей осталось всего несколько дней. В своем сообщении в блоге она описала несчастный случай и сказала, что у нее случилась почечная недостаточность.

Вирджиния опубликовала фотографию, на которой видны синяки на ее лице, написав:

«Этот год был худшим началом нового года, но я не буду никого утомлять подробностями, я думаю, важно отметить, что когда водитель школьного автобуса едет на вас со скоростью 110 км, когда мы замедляемся перед поворотом, то неважно, из чего сделана ваша машина, это все равно что консервная банка. У меня случилась почечная недостаточность, мне дали четыре дня жизни, переведя в специализированную больницу по урологии. Я готова уйти, только не раньше, чем увижу своих детей в последний раз», — написала она.

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«Спасибо всем вам за то, что вы замечательные люди мира и за то, что вы стали большой частью моей жизни. Да благословит вас всех Бог xx Вирджиния 😔🙏🦋», — добавила Джуффре.

Ее подписчики выразили в комментариях под постом поддержку.

«Да благословит тебя Бог за мужество во всем, что ты сделала! Спасибо.»,

«О, Вирджиния, дорогая. Я посылаю тебе всю свою любовь и энергию исцеления. Жизнь не дала тебе легких путей, но ты невероятно сильна во всех возможных отношениях. Пусть Бог снова поможет тебе пережить страдания и несправедливость. Пусть все твои ангелы принесут тебе силу и исцеление 🤍 мы с тобой, дорогая 🤍», — написали некоторые из них.

© Getty Images

Напомним, Вирджиния Джуфре стала одной из жертв растлителя малолетних Джеффри Эпштейна.

Она также несколько лет судилась с сыном королевы Елизаветы II и в конечном итоге принц Эндрю ей заплатил, а она взяла деньги. Женщина утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю в подростковом возрасте.