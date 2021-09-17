На каблуках и в шляпе с бантом: принцесса Беатрикс вышла в свет

На каблуках и в шляпе с бантом: принцесса Беатрикс вышла в свет

83-летняя принцесса Нидерландов Беатрикс периодически появляется в светском обществе и, несмотря на почетный возраст, продолжает выполнять свои королевские обязанности.

Вчера принцесса Беатрикс посетила открытие Дома по уходу за людьми пожилого возраста в Капелле-ан-ден-Эйссел, Нидерланды. Также организация Safe Veste предлагает безопасное убежище для молодых жертв, которые сталкиваются с насилием.

Мама короля Виллема-Александра приехала на открытие в костюме, состоявшем из блузы и юбки, черных лаконичных туфлях-лодочках на невысоких каблуках и с бантами, а также в шляпе интересной формы, сзади у которой был большой бант.

Беатрикс сделала очень насыщенный макияж глаз и надела украшения: несколько колье, серьги и золотые часы. Также на руке у нее висела небольшая черная сумка на ремешке-цепочке, а маникюр был выполнен в светлом оттенке.

Принцесса Беатрикс / Getty Images

Ее сын - король Виллем-Александр - с супругой королевой Максимой также на этой неделе посетили несколько публичных мероприятий в Нидерландах. Особенно впечатлила Максима: к новому осеннему сезону Ее Величество хорошо подготовилась и уже демонстрирует стильные луки на публике.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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