На кофе в Белый дом: рассматриваем образ принцессы Дианы со встречи с первой леди Барбарой Буш

Принцесса Уэльская Диана, как известно, в своей благотворительной деятельности много занималась вопросами СПИДа.

Мы продолжаем показывать вам архивные снимки членов британской королевской семьи. На этом фото 29-летняя принцесса Диана запечатлена по дороге на благотворительный обед в Grandma’s House, приют для детей, больных СПИДом, в Вашингтоне. Мероприятие проходило 5 октября 1990 года.

Принцесса Диана / Associated Press

Принцессу Уэльскую сфотографировали папарацци в автомобиле. Она сидела на заднем сидении, одетая в розовое платье с глубоким вырезом на декольте, жемчужных серьгах подвесках в ушах и с тонким золотым браслетом на запястье. Диана всегда была приветливой с репортерами, охотно им позировала и махала рукой. Принц Гарри, ее младший сын, ненавидит папарацци и считает, что это они виноваты в смерти его матери, но сама принцесса редко когда конфликтовала с ними.

Принцесса Диана / Associated Press

Также читайте Известный британский шеф-повар поделился приятным воспоминанием о принцессе Диане

Днем ранее, 4 октября 1990 года, принцесса Уэльская в этом же наряда была сфотографирована в этом же месте. А после этой встречи Диана отправилась с визитом к первой леди США Барбаре Буш в Белый дом. Говорят, в тот день миссис Буш приготовила кофе для Дианы. Принцесса была в розовом костюме с синим воротником, элементами на карманах и пуговицами, в руках она держала синий клатч, а обута была в синие туфли-лодочки на каблуках. Первая леди Барбара Буш также блистала в синем платье, которое сочетала с черными туфлями на каблуках, большими серьгами-клипсами и жемчужным ожерельем. Дамы весело о чем-то беседовали.

Принцесса Диана и Барбара Буш / Associated Press

Читайте также: Принц Уильям опубликовал трогательное фото своей мамы Дианы

Принцесса Уэльская Диана (11 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку