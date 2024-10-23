На короля чихнула альпака: как Чарльз отреагировал на конфузную ситуацию

Во время недавнего визита короля Чарльза и королевы Камиллы в Канберру с монархом приключилась забавная ситуация.

Короля и королеву пришли поприветствовать доброжелатели. В толпе была также альпака, которую привел кто-то из людей. Когда Чарльз проходил мимо нее, альпака чихнула, забрызгав короля.

Девятилетний альпака по имени Хефнер с золотой короной на голове вызвал настоящий переполох, когда громко чихнул, когда Чарльз погладил его по носу, что вызвало смех у монарха.

Его хозяин Роберт Флетчер считает свою альпаку животным, оказывающим поддержку благотворительным организациям и домам престарелых.

Король Чарльз в Канберре / Фото: Getty Images

"Моя жена нашла корону и подумала, что она ему подходит. Я думаю, он очень любит свою корону. У него много нарядов, но это особенный день, поэтому он также в костюме и галстуке-бабочке. Хефнер уже встречался с несколькими знаменитостями, но это король. Он хочет встретиться с королем. Он не кусается и не плюется. Он всегда ведет себя наилучшим образом. И он — альпака, выступающий за монархию", - сказал Флетчер, цитирует его Mirror.

Видимо, в этот раз что-то пошло не так, плеваться альпака, конечно, не стал, но чихнул на короля. К счастью, Чарльз совсем не рассердился, а отнесся к ситуации с пониманием и юмором.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

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