На кухне с мужем: королева Рания поделилась милым семейным снимком

Королева Рания и ее супруг король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Реклама

Королева Иордании опубликовала для своих 11 миллионов подписчиков в Instagram снимок, на котором она и ее муж король Абдалла II пьют кофе на кухне.

«Любимый кофе-брейк», — лаконично подписала она пост. На фотографии Рания нежно кладет руку на плечо мужа, пока они пьют кофе в перерывах между делами.

Королева Рания и ее супруг король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Ее Величество была одета в простой серый топ со сборками и подходящие к нему брюки. У нее была сделана укладка, а на лице был выразительный макияж, так что не похоже, что это случайное фото, сделанное на королевской кухне.

Реклама

На днях Рания показывала, какой образ выбрала для визита в город Аль-Солт в Иордании. В тот день на ней была белая рубашка с рукавами-фонариками от Chloe, которую она дополнила желтой юбкой с вышивкой от итальянского бренда Emporio Sirenuse.