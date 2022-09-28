На любовницу Путина санкции не распространяются: Кабаева засветила жакет за 2550 долларов

После начала полномасштабной войны России против Украины Кабаева была внесена в санкционные списки, а многие бренды ушли из России. Несмотря на это, так называемая "первая леди" регулярно надевает обновки из последних коллекций.

Алина Кабаева уже давно затмила свои спортивные достижения новой "должностью любовницы Путина", ведь в последние годы общественность говорит только об этом. Бывшая спортсменка ведет очень закрытый образ жизни, не показывает детей и роскошь, возможно, чтобы в лишний раз не вызывать вопросов у обнищалых россиян. Тем не менее ее тяга к роскоши проявляется, даже когда она пытается одеваться скромно.

На днях Алина посетила турнир "Ассоциации спортивных клубов России" в Подмосковье, куда съехались юные спортсменки, и выступила перед собравшейся публикой. В сюжете на одном из пропагандистских каналов ее работу всячески расхваливали, а сама Кабаева не упустила возможности отметить, что, мол, трудная ситуация в стране - не пустили россиян на соревнования.

Но у Алины, похоже, все хорошо, ведь на это событие она пришла в с виду простом, но совсем не дешевом черном жакете. Этот предмет одежды из новой коллекции французского Модного дома Balmain, а стоимость одной такой вещи - 2550 долларов.

Блейзер Balmain

Также то ли на любовнице, то ли на жене российского диктатора были зауженные черные штаны, белая блуза в горох, а в ушах сверкали бриллиантовые круглые серьги.

Алина Кабаева / Фото: скриншот с видео

Алина Кабаева / Фото: скриншот с видео

Алина Кабаева / Фото: скриншот с видео

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