На Меган Маркл готов компромат: дворец не будет молчать после выхода фильма Сассекских

Букингемский дворец не собирается молчать после выхода на экраны второй части фильма Netflix "Меган и Гарри", в котором пара рассказывает свою историю.
Сообщается, что, когда покажут следующие три серии документального фильма о Сассекских, Букингемский дворец поделится крайне критическим отчетом о Меган Маркл. Об этом изданию Express.co.uk. рассказал эксперт по кризисному регулированию.
Королевской семье было предложено опубликовать отчет, в котором содержится критика в адрес Меган Маркл. В марте 2021 года дворец начал расследование после всплывшей информации о том, что герцогиня Сассекская выгнала двух личных помощников и несколько раз "унижала" других королевских сотрудников. Расследование завершилось, но "Фирма" не стала обнародовать результаты, но в свете недавних событий эксперт по кризисам Эдвард Корам Джеймс теперь утверждает, что дворец опубликует отчет, когда придет время.
Он говорит, что документальный сериал о принце Гарри и Меган - это вершина нарастающего кризиса, который развивается уже более двух лет. Вторая часть эпизодов шоу Сассекских должна выйти в четверг, 15 декабря, и мистер Джеймс считает, что разоблачения будут "взрывными".
Вскоре после того, как разговоры после выхода шоу утихнут, дворец опубликует не менее скандальный отчет о поведении Меган Маркл, чтобы показать миру, что не все так однозначно.
"Королевские особы в настоящее время готовят отчет, который, вероятно, будет крайне критическим в отношении герцогини Сассекской, и многие бывшие королевские помощники выступили с обвинениями в издевательствах с ее стороны. Я не верю, что королевская семья похоронила этот отчет, чтобы защитить имидж Меган. Более вероятно, что они посчитали, что еще не настал подходящий момент для его публикации".
Он сказал, что если бы они выпустили его сразу после интервью пары с Опрой Уинфри в марте 2021 года, это могло бы сделать "Фирму" "мелкой и мстительной". Я не ожидаю, что они выпустят его сразу же после нынешнего кризиса по тем же причинам. Дворец является экспертом в кризисном управлении.
Я считаю, что этот отчет будет опубликован в какой-то момент, но это будет в то время, когда он будет иметь наибольшую значимость, и для этого нынешние скандалы должны утихнуть", - говорит эксперт.
Напомним, ранее депутат-консерватор Боб Сили призывал лишить Гарри и Меган титулов после выхода этого документального фильма. Он даже предложил внести изменения в законодательство.
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