На Меган Маркл готов компромат: дворец не будет молчать после выхода фильма Сассекских

Букингемский дворец не собирается молчать после выхода на экраны второй части фильма Netflix "Меган и Гарри", в котором пара рассказывает свою историю.

Сообщается, что, когда покажут следующие три серии документального фильма о Сассекских, Букингемский дворец поделится крайне критическим отчетом о Меган Маркл. Об этом изданию Express.co.uk. рассказал эксперт по кризисному регулированию.

Меган и Гарри, кадры из трейлера Netflix

Королевской семье было предложено опубликовать отчет, в котором содержится критика в адрес Меган Маркл. В марте 2021 года дворец начал расследование после всплывшей информации о том, что герцогиня Сассекская выгнала двух личных помощников и несколько раз "унижала" других королевских сотрудников. Расследование завершилось, но "Фирма" не стала обнародовать результаты, но в свете недавних событий эксперт по кризисам Эдвард Корам Джеймс теперь утверждает, что дворец опубликует отчет, когда придет время.

Он говорит, что документальный сериал о принце Гарри и Меган - это вершина нарастающего кризиса, который развивается уже более двух лет. Вторая часть эпизодов шоу Сассекских должна выйти в четверг, 15 декабря, и мистер Джеймс считает, что разоблачения будут "взрывными".

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Вскоре после того, как разговоры после выхода шоу утихнут, дворец опубликует не менее скандальный отчет о поведении Меган Маркл, чтобы показать миру, что не все так однозначно.

"Королевские особы в настоящее время готовят отчет, который, вероятно, будет крайне критическим в отношении герцогини Сассекской, и многие бывшие королевские помощники выступили с обвинениями в издевательствах с ее стороны. Я не верю, что королевская семья похоронила этот отчет, чтобы защитить имидж Меган. Более вероятно, что они посчитали, что еще не настал подходящий момент для его публикации".

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Он сказал, что если бы они выпустили его сразу после интервью пары с Опрой Уинфри в марте 2021 года, это могло бы сделать "Фирму" "мелкой и мстительной". Я не ожидаю, что они выпустят его сразу же после нынешнего кризиса по тем же причинам. Дворец является экспертом в кризисном управлении.

Я считаю, что этот отчет будет опубликован в какой-то момент, но это будет в то время, когда он будет иметь наибольшую значимость, и для этого нынешние скандалы должны утихнуть", - говорит эксперт.

Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Напомним, ранее депутат-консерватор Боб Сили призывал лишить Гарри и Меган титулов после выхода этого документального фильма. Он даже предложил внести изменения в законодательство.

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