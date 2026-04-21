На Меган Маркл обрушился хейт из-за ее поступка накануне дня рождения королевы Елизаветы II

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Меган подверглась критике за выпуск двух новых свечей, посвященных ее детям, принцу Арчи и принцессе Лилибет, всего за несколько часов до того, как королеве Елизавете исполнилось бы 100 лет, которые она отпраздновала бы 21 апреля.

Меган заявила, что выпуск свечей приурочен к предстоящему Дню матери, который празднуют в США 10 мая.

Новые свечи As Ever в честь принца Арчи и принцессы Лилибет / © instagram.com/aseverofficial

В сообщении на странице As Ever в Instagram говорилось: «Представляем две новые свечи, искусно созданные нашей основательницей и названные в честь дат рождения ее детей».

Реклама

«Аромат № 604, названный в честь даты рождения принцессы Лилибет, цветочный и сияющий, с нотами амбры, водяной лилии и сандала».

Шоколад As Ever / © instagram.com/aseverofficial

«Аромат № 506, названный в честь даты рождения принца Арчи, обладает теплым и уравновешивающим характером, с нотами имбиря, нероли и кашемира».

Поклонники были недовольны поступком Меган в столь важную для королевской семьи неделю и выразили свое мнение в социальных сетях.

Продукты As Ever / © instagram.com/aseverofficial

«Это на 100% троллинг королевской семьи в честь 100-летия покойной королевы. Ей все равно, продастся ли хотя бы одна свеча».

Реклама

Но были и те, кому понравился пост. Другой пользователь написал:

«Приятно видеть, что Меган анонсирует новые продукты, которые поступят в продажу 22 апреля, в преддверии Дня матери».

Меган и Гарри в Австралии / © Associated Press

Напомним, недавно Меган и принц Гарри вернулись из тура по Австралии. Герцогиня опубликовала итоговое видео с этой поездки.