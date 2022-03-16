На ненавистном Западе: в каких странах живут и учатся дети российских чиновников

Пока российские чиновники продолжают "кормить" россиян речами о патриотизме, их дети успешно живут на украденные деньги в развивающихся странах, получают элитное образование и владеют недвижимостью в миллионы долларов.

На протяжении десятков лет российская пропаганда несла со всех экранов миф о "загнивающем Западе", однако почему-то верхушка страны продолжала в этот самый Запад, с его демократическими ценностями, которые активно обливались грязью приближенными к Путину, вливать миллиарды долларов, в частности на покупку дорогой недвижимости и обучение своих детей.

Давайте посмотрим, кто из отпрысков политических преступников получил образование за границей и имеет несколько гражданств.

Екатерина Винокурова - дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Несмотря на то, что Екатерина - дочь одного из самых влиятельных политиков России, родилась она не в Москве, а в США, в городе Нью-Йорк. Детство девушка правила в элитной Манхэттенской школе, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию. Магистратуру по экономике закончила в Лондоне.

Якобы сейчас Екатерина живет в Москве и является директором российского отделения британского аукционного дома Christie’s. Замужем за предпринимателя Александром Винокуровым. Девушка имеет российское и израильское гражданство, но, возможно, еще и американское, поскольку родилась в этой стране.

Дочь Ларова / www.marieclaire.ru

Елизавета Пескова - дочь Дмитрия Пескова - пресс-секретаря Путина

На протяжении многих лет девушка жила со своей матерью Екатериной Солоцинской и еще двумя братьями Миком и Дени в Париже в роскошной квартире на Авеню Фош. Девушка окончила частную элитную школу-интернат Ecole de Roches, а затем получила образование в парижском университете. После завершения образования вернулась в Москву, где сразу же получила высокую должность.

Елизавета Пескова / Елизавета Пескова instagram

Елизавета Пескова / Елизавета Пескова instagram

Николай Песков (Николай Чоулз)

Всего у Пескова пять детей, но также среди них отметился и его старший сын Николай. Якобы 32-летний молодой человек носит имя Николай Чоулз, нигде никогда полноценно не работал, ведет богемный образ жизни и имеет в собственности несколько квартир, которые, конечно же, купил за деньги не из собственного кармана. Также был судим в Великобритании и более года провел в тюрьме, хотя сам это отрицает.

Елизавета Пескова с братьями / Елизавета Пескова instagram

Илья Медведев - сын бывшего президента России, сейчас заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева

Родился в Санкт-Петербурге, с раннего детства занимался во многих секциях, учил языки, но, где именно учился, неизвестно. Несмотря на положение родителей, изначально поступил на бюджетное отделение международно-правового факультета МГИМО, затем продолжил обучение в Массачусетском университете США.

Илья Медведев / tadviser.ru

Николай Мизулин - сын Елены Мизулиной, члена Совета Федерации

Мизулина - одна из тех, кто яро кричал с трибун в популярных ток-шоу о "загнивших ценностях", но несмотря на это ее сын Николай живет и работает в Европе. Он обучался в Бернском и Оксфордском университетах, а сейчас работает юристом и живет в Брюсселе.

Николай Мизулин / mc.bk55.ru

Мать Николая является одной из самых ярых противниц ЛГБТ+ сообществ и даже вносила поправки в закон о запрете гей-пропаганды, ведь, по ее мнению, такие отношения являются "не полноценными". Но абсурд ситуации в том, что сын пропагандистки Кремля - гей, и женился в США на мужчине.

Николай Мизулин / mc.bk55.ru

Анастасия Железняк - старшая дочь Сергея Железняка - российского политика, который был автором одних из самых странных законов РФ, среди которых цензура в интернете и закон об иностранных агентах.

Сам Железняк - один из главных героев российских пропагандистских передач. Дочь же главного цензора российского интернета совсем не так патриотична. Анастасия училась в элитных школах в Европе, куда ее папа регулярно вливал круглые суммы в евро, а затем окончила в 2014 году Лондонский университет королевы Марии, некоторое время работала на ВВС ассистентом продюсера.

Сам Железняк отмечал ранее, что дочь после получения образования вернется в Россию, но этого не случилось, так как девушка выскочила замуж за шотландца с фамилией МакКлимонт, поэтому, скорее всего, у дочери российского патриота уже британский паспорт.

Сайт Алексеея Навального

Сайт Алексеея Навального

Сайт Алексеея Навального

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