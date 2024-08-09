На обеде с Елизаветой II: Кейт Бланшетт рассказала о забавной просьбе от мужа королевы – принца Филиппа

Австралийская актриса сходила на шоу "Смотрите, что происходит в прямом эфире!" с Энди Коэном, где рассказала о своем неожиданном опыте встречи с покойной королевой Елизаветой II и ее мужем принцем Филиппом.

55-летняя актриса и продюсер рассказала, что однажды она обедала с королевой Елизаветой в Букингемском дворце. На вопрос, почему ее пригласили, звезда ответила: "Я не знаю. Там был начальник пожарной бригады и Хелен Филдинг — не писательница, а ученая, — тоже была там. Я думала, может быть, потому, что я играла ее предка - королеву Елизавету I", - предположила Кейт, цитирует ее издание People.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Во время обеда с Бланшетт произошла забавная ситуация. Муж королевы – принц Филипп – неожиданно поинтересовался у актрисы, не может ли она помочь ему с его DVD-плеером.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

"Я села рядом с Филиппом, и он сказал: "Я слышал, вы актриса? Мне подарили DVD-плеер на Рождество, и я не могу понять, какой шнур мне вставить — зеленый или красный"", — вспоминает Кейт.

"И вы ему помогали?" — спросил 56-летний ведущий Коэн, на что Бланшетт ответила: "Нет, не помогала. Я не технарь".

На этом мероприятии Кейт Бланшетт была среди 12-ти других гостей, но она так и не поняла, с какой целью ее позвали в Букингемский дворец.

Напомним, в ноябре 2023 года Кейт Бланшетт позировала на красной дорожке вместе с внуком королевы Елизаветы II – принцем Уильямом во время церемонии Earthshot, которая прошла в Сингапуре.

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