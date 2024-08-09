На одном не остановятся: почему принцесса Раджва захочет родить кронпринцу Хусейну еще наследников

Они назвали своего первенца принцессой Иман. Ранее мы уже рассказывали, что означает это красивое имя, которое также носит и сестра Хусейна.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с новорожденной дочерью Иман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Интересный момент, что согласно конституции Иордании, королевский престол переходит к наследникам мужского пола, поэтому ребенок наследного принца Хусейна и принцессы Раджвы не войдет в линию престолонаследия, так как это девочка. Ее отец Хусейн по-прежнему занимает первое место в очереди на престол, а за ним следует его младший брат принц Хашим.

Королева Рания с сыном принцем Хашимом / Фото: Instagram королевы Рании

Скорее всего, Раджва захочет подарить мужу наследника – сына и мы можем предположить, что пара не остановится на одном ребенке. Тем более, что у самого Хусейна есть брат и две сестры, его мать королева Рания родила четверых детей. А у принцессы Раджвы есть двое братьев и сестра.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Напомним, Раджва и Хусейн объявили, что принцесса беременна в апреле 2024 года, а поженилась пара 1 июня 2023 года.

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