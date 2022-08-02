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На отдыхе: 57-летняя Элизабет Херли в голубом бикини показала фигуру

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На отдыхе: 57-летняя Элизабет Херли в голубом бикини показала фигуру

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Британская актриса снова хвастается купальником своего бренда.

Элизабет Херли опубликовала в Instagram видео с отдыха. На нем актриса появляется в голубом бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с металлической фурнитурой. Купальник, как и все остальные, отлично сидит на ее стройной фигуре.

Лиз показывает на камеру, как она с яхты погружается в холодную воду моря.

"Вы ненавидите людей, поднимающих шум, попадая в холодную воду?" – спросила актриса у своих фолловеров.

Ранее Херли хвасталась обольстительным декольте в белом купальнике.

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