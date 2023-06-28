На отдыхе: принцесса Кристиан Ганноверская в полосатом купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Жена принца Кристиана Ганноверского – Алессандра де Осма, принцесса Кристиан Ганноверская, показала в Instagram Stories, как проходит ее отдых на курорте.

Принцесса Кристиан Ганноверская/Instagram принцессы Кристиан Ганноверской

Алессандра наслаждается прогулкой на яхте и купается в море. На видео она предстала в черно-белом полосатом сплошном купальнике на тонких бретельках от бренда More Noir, стоимость которого – 275 долларов. Принцесса находится в отличной физической форме – она стройная и подтянутая.

Принцесса Кристиан Ганноверская/Instagram принцессы Кристиан Ганноверской

Волосы Алессандра собрали в низкий пучок и дополнили пляжный лук стильными черными солнцезащитными очками от бренда TIWI за 110 долларов.

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