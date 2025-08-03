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На отдыхе в Португалии: принцесса Евгения проводит время с известным музыкантом и его женой
Судя по новым фотографиям, принцесса Евгения наслаждается отдыхом в своем португальском доме на берегу Атлантического океана.
Принцесса Евгения, замужем за Джеком Бруксбэнком, обычно проводит время попеременно в Великобритании и Португалии, поскольку Джек работает управляющим проектом магната недвижимости Майка Мелдмана.
Ее португальский дом расположен в жилом комплексе CostaTerra Golf and Ocean Club, где королевская пара, похоже, на днях принимала в гостях музыканта Робби Уильямса и его жену, американскую актрису Айду Филд.
Айда, которая уже много лет близко общается с Евгенией, опубликовала в своем личном аккаунте в Instagram серию снимков с принцессой Йоркской.
На одном из снимков можно увидеть, как две женщины позируют вместе перед воротами, а на другом Евгения сияет на селфи со знаменитой парой.
Айда оставила подпись под постом: «Obrigada (спасибо на португальском) #лето #семейноевремя».
Евгения запечатлена на одном из фото в макси-платье цвета хаки без рукавов, а на селфи одета в полосатую рубашку и бейсболку. Вероятно, снимки были сделаны в разные дни.
Напомним, Айда и Роби Уильямс были среди гостей на королевской свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка на 2018 году.