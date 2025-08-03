На отдыхе в Португалии: принцесса Евгения проводит время с известным музыкантом и его женой

Принцесса Евгения и ее муж Джек / © Instagram принцессы Евгении

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Принцесса Евгения, замужем за Джеком Бруксбэнком, обычно проводит время попеременно в Великобритании и Португалии, поскольку Джек работает управляющим проектом магната недвижимости Майка Мелдмана.

Ее португальский дом расположен в жилом комплексе CostaTerra Golf and Ocean Club, где королевская пара, похоже, на днях принимала в гостях музыканта Робби Уильямса и его жену, американскую актрису Айду Филд.

Принцесса Евгения, Айда Филд и Роби Уильямс, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Айда, которая уже много лет близко общается с Евгенией, опубликовала в своем личном аккаунте в Instagram серию снимков с принцессой Йоркской.

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На одном из снимков можно увидеть, как две женщины позируют вместе перед воротами, а на другом Евгения сияет на селфи со знаменитой парой.

Айда оставила подпись под постом: «Obrigada (спасибо на португальском) #лето #семейноевремя».

Айда Филд и принцесса Евгения, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Евгения запечатлена на одном из фото в макси-платье цвета хаки без рукавов, а на селфи одета в полосатую рубашку и бейсболку. Вероятно, снимки были сделаны в разные дни.

Напомним, Айда и Роби Уильямс были среди гостей на королевской свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка на 2018 году.

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Роби Уильямс и Айда Филд на свадьбе принцессы Евгении / © Associated Press