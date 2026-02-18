На пальце Меган Маркл заметили новое кольцо: как оно выглядит

Меган и Гарри / © Associated Press

Реклама

Меган известна своей любовью к символическим украшениям — от браслета Cartier «Love» принцессы Дианы и часов Cartier Tank, тоже принадлежащих покойной принцессе Уэльской или колье в виде гвоздя тоже от Cartier.

В этот раз Меган Маркл надела новое украшение, но о его происхождении пока что ничего не известно. Носила его 44-летняя герцогиня на безымянном пальце ее правой руки.

Кольцо Меган Маркл / © Associated Press

По сравнению с ее помолвочным кольцом камень кажется заметно теплее по тону. Эксперты говорят, что возможно это бриллиант, но с более низкого цветового диапазона, что сейчас очень модно. Размер камня приблизительно от четырех до шести каратов, а оправа выполнена в традиционной форме из желтого золота.

Реклама

Меган и Гарри на баскетбольном матче / © Associated Press

Напомним, недавно принцесса Уэльская Кейт продемонстрировала на публичном мероприятии новое украшение с сердцем.