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На пальце Меган Маркл заметили новое кольцо: как выглядит практичное украшение
Меган Маркл продемонстрировала кольцо, похожее на то, которое уже видели на пальце ее мужа Гарри.
На выходных Меган представила новый взгляд на свою коллекцию украшений, опубликовав фотографию, на которой она позирует в новой толстовке, в разработке которой она принимала участие в благотворительном проекте.
На среднем пальце левой руки у герцогини было массивное золотое кольцо, которое любители здорового образа жизни могли бы узнать как кольцо Oura.
Предполагается, что Меган носит умное кольцо Oura Ring 4, которое отслеживает сон, физическую активность, частоту сердечных сокращений, уровень стресса и другие показатели здоровья. Это титановое устройство выпускается в различных вариантах отделки, цены начинаются от 349 долларов и варьируются в зависимости от модели.
У мужа Меган – принца Гарри, также есть кольцо Oura, с которым его заметили во время королевского тура пары по Австралии, Фиджи, Тонге и Новой Зеландии в октябре 2018 года.
Кольца Oura синхронизируются с приложением для смартфона, предоставляя персонализированную информацию о сне, активности, восстановлении и общем самочувствии пользователей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как принц Гарри не угодил жене, и что не так с помолвочным кольцом Меган Маркл.