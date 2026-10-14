На пальце Меган Маркл заметили новое кольцо: как выглядит практичное украшение

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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На выходных Меган представила новый взгляд на свою коллекцию украшений, опубликовав фотографию, на которой она позирует в новой толстовке, в разработке которой она принимала участие в благотворительном проекте.

На среднем пальце левой руки у герцогини было массивное золотое кольцо, которое любители здорового образа жизни могли бы узнать как кольцо Oura.

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Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Предполагается, что Меган носит умное кольцо Oura Ring 4, которое отслеживает сон, физическую активность, частоту сердечных сокращений, уровень стресса и другие показатели здоровья. Это титановое устройство выпускается в различных вариантах отделки, цены начинаются от 349 долларов и варьируются в зависимости от модели.

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У мужа Меган – принца Гарри, также есть кольцо Oura, с которым его заметили во время королевского тура пары по Австралии, Фиджи, Тонге и Новой Зеландии в октябре 2018 года.

Кольца Oura синхронизируются с приложением для смартфона, предоставляя персонализированную информацию о сне, активности, восстановлении и общем самочувствии пользователей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как принц Гарри не угодил жене, и что не так с помолвочным кольцом Меган Маркл.

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