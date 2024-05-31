На парад не придет, но может выйти на балкон: что известно о решении принцессы Кейт появиться на Trooping the Color

Принцесса Уэльская не появится на репетиции и на самом параде Trooping the Color, но у королевских поклонников есть надежда, что супруга принца Уильяма может выйти на балкон Букингемского дворца.

Во дворце официально заявили, что Кейт не будет принимать участие в параде и ехать в карете, как делала это всегда. Но также предполагается, что Кэтрин рассматривает возможность неожиданного появления на балконе Букингемского дворца вместе с остальными членами ее семьи.

Принцесса Уэльская Кэтрин и ее младший сын принц Луи / Фото: Associated Press

Принцесса продолжает проходить химиотерапию после выявленной у нее в январе формы рака, которая не раскрывалась широкой публике и сосредоточена на своем выздоровлении. Но королевские поклонники с нетерпением ждут ее возвращения.

Напомним, близкие друзья принцессы ранее говорили, что Кейт вернется к своим обязанностям только тогда, когда врачи дадут ей на это разрешение. Вчера помощники подтвердили, что будущая королева не будет присутствовать на репетиции парада выноса знамени 8 июня, и на самом параде 15-го.

Отметим, король Чарльз и королева Камилла являются единственными членами королевской семьи, подтвердившими свое участие в торжественном мероприятии этого года. Появится ли на параде принц Уильям и их с Кейт дети – пока тоже загадка.

Король Чарльз и королева Камилла, ззади принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

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