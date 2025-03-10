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На пляже с Гарри: Меган Маркл поделилась милым снимком с мужем

На пляже с Гарри: Меган Маркл поделилась милым снимком с мужем

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Instagram Меган Маркл

Фотографию герцогиня Сассекская опубликовала в своем Instagram в ознаменование Международного женского дня.

На снимке Меган и принц Гарри запечатлены на пляже, на берегу океана. Он одет в футболку и цветастые шорты, а также на его голове бейсболка, а на лице солнцезащитные очки, а Меган в черном макси-платье DÔEN for Women и белой шляпе с черной лентой Cuyana. Оба босиком стоят на песке, Гарри обнимает свою жену, а она смеется.

Фото было сделано очевидно в один из дней, когда Меган и Гарри прогуливались по пляжу, который расположен неподалеку от их дома в Монтесито. Они любят проводить там время с детьми и со своими собаками, о чем принц неоднократно рассказывал.

Меган Маркл и принц Гарри / © Instagram Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Instagram Меган Маркл

Напомним, в честь Международного женского дня герцогиня также делилась другими личными кадрами, в том числе и новым фото дочери Лилибет.

Меган и Гарри / © Associated Press
Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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