На пляже с сыном: принцесса Евгения поделилась семейным фото

Снимок был сделан, скорее всего, в Португалии, где принцесса и ее муж Джек Брускбэнк имеют дом и периодически проживают. Евгения запечатлена спиной к камере, она одета в удлиненную рубашку и бейсболку и ведет своего маленького сына за руку на пляже к воде. Эрнест в футболке и голубой панаме на голове.

В прошлом месяце принцесса Йоркская делилась снимками со своими двумя сыновьями в честь дня рождения ее старшего Августа, которому исполнилось 4 года.

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом / Фото: Instagram принцессы Евгении

Первенец Евгении и ее мужа Джека - Август - родился 9 февраля 2021 года в лондонской больнице Портленда. Он занимает 13-е место в линии британского престолонаследия и является девятым по счету правнуком королевы Елизаветы II.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / Фото: Instagram принцессы Евгении

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