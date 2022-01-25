На подиум на коне: внучка Грейс Келли поучаствовала в показе Chanel

Французский Модный дом Chanel вывел на подиум не муз Карла Лагерфельда, а внучку принцессы Монако Грейс Келли – Шарлотту Казираги.
35-летняя Шарлотта, дочь монакской принцессы Каролины, является амбассадором Дома Chanel, и именно ей предоставили возможность открывать шоу на Парижской неделе моды.
Шарлотта Казираги открывала шоу, выехав на подиум на верхом на лошади. Девушка - опытная наездница, она проехала по подиуму в черном твидовом жакете от Chanel и легинсах, а также в защитном шлеме.
Среди знаменитостей, наблюдавших за показом, были: Марго Робби, Ванесса Паради, Кароль Буке, София Коппола и бессменный главный редактор американского Vogue - Анна Винтур.
Читайте также: