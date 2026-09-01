На похороны собралась европейская знать: в Париже простились с PR-директором Dior

Пьер Казираги и Беатриче Борромео / © Getty Images

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Семья, друзья и представители индустрии моды собрались в понедельник, 31 августа, чтобы присутствовать на похоронах директора по связям с общественностью Модного дома Dior Матильды Фавье в Париже. 57-летняя женщина и её 61-летний партнёр Николя Альтмайер погибли в автомобильной аварии во Франции в понедельник, 17 августа.

Похороны состоялись в церкви Сен-Сюльпис; на них были замечены супермодель Клаудия Шиффер, председатель правления и генеральный директор Christian Dior Couture Дельфин Арно, а также первая леди Франции Брижит Макрон. Также среди тех, кто пришёл почтить память погибших, были и представители аристократических семей Европы. В частности, в объектив фотографов попали три семьи: Бурбоны, Савойцы, Казираги.

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Принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская, принцесса Камилла, герцогиня Кастро и принцесса Мария Кьяра Бурбон-Сицилийская / © Getty Images

Принцесса Виттория Савойская и Клотильда Куро / © Getty Images

Пьер Казираги и Беатриче Борромео / © Getty Images

Фавье присоединилась к Dior в 2011 году и тесно сотрудничала со многими известными амбассадорами и клиентами Дома моды, в частности с Натали Портман, Рианной и Дженнифер Лоуренс. Она была матерью двоих детей — 28-летней дочери Элоиз и 25-летнего сына Карло, которых родила в браке с бывшим мужем, миллиардером и финансистом Робертом Агостинелли.

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Николя Альтмайер и Матильда Фавье, 19 мая 2026 года / © Associated Press

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