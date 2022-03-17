На престижных британских скачках жокеи поддержали Украину

Это спортивное соревнование не осталось в стороне и его организаторы, спортсмены и вся команда выразили свою солидарность с нашим народом.

В Британии прошел ежегодный Челтнемский фестиваль, но в этом году его организаторы решили поддержать Украину и жертв войны, поэтому последнее мероприятие было переименовано в Ukraine Appeal National Hunt Challenge Cup.

Челтнемский фестиваль / Getty Images

На протяжении всего дня объявляли о сборе пожертвований для помощи пострадавшим, на территории были установлены флаги Украины, жокеи, которые учувствовали в скачках, носили на руках сине-желтые повязки, также в виде флага были выполнены накидки для лошадей, а перед началом мероприятия прозвучал гимн Украины.

Челтнемский фестиваль / Getty Images

Челтнемский фестиваль / Getty Images

Челтнемский фестиваль / Getty Images

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