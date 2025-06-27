На приеме у короля Чарльза: звездная пара спародировала видео Меган и Гарри из роддома

Джейми Лэнг и Софи Хаббу / © Getty Images

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Джейми Лэнг и Софи Хаббу, высмеяли вирусное видео Меган Маркл и принца Гарри. Звездная пара, которая ждет своего первого ребенка, посетила прием в Букингемском дворце в среду для победителей King’s Trust Awards 2025.

После приема телезвезда Джейми Лэнг опубликовал в своем аккаунте Instagram видео, на котором он и Софи танцуют под песню Starrkeisha’s Baby Momma — ту же песню, которую использовали герцог и герцогиня Сассекские в своем скандальном видео — стоя на Парадной лестнице королевской резиденции. Поклонники были в шоке от видео, и некоторые из них прокомментировали, что оно похоже на видео Гарри и Меган.

Одним из комментаторов была королевская семья, а точнее аккаунт королевской семьи Британии. «Мы видим вас», — было написано в комментарии и добавлены глаза и подмигивающие эмодзи.

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© Instagram британской королевской семьи

Напомним, герцогиня Сассекская ранее рассказала, зачем поделилась столь интимным видео с публикой.