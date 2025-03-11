На приеме во дворце: Виктория Бекхэм в графитовом платье присела в реверансе перед королевой Камиллой

Королева Камилла организовала прием для организации Women of the World в честь 15-летия WOW в Букингемском дворце в Лондоне.

Королева чествовала женщин на сегодняшнем приеме в Букингемском дворце в честь празднования 15-летия орагнизации Women of the World, которая выступает за гендерное равенство во всем мире.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла, которая является президентом WOW, в своей речи перед собравшимися гостями рассказала о своей гордости за участие в движении, которое продвигает и чествует женщин.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

"Всякий раз, где бы ни собирался WOW, я встречала самых необычных и впечатляющих женщин, которые просто отказывались принимать "нет» в качестве ответа. Некоторые из них имеют значительный общественный статус. Других нельзя назвать, потому что работа, которую они делают, поставила бы под угрозу их жизни или жизни тех, кого они поддерживают», - сказала Ее Величество.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла приехала на прием в одном из своих любимых синих платьев и обута в высокие замшевые сапоги на каблуках. У нее была лаконичная укладка, макияж, несколько золотых украшений на запястьях.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Среди гостей была и британский дизайнер Виктория Бекхэм. Она была одета в графитовое платье без рукавов и сделала реверанс перед Камиллой.

В прошлом месяце Чарльз и Камилла приветствовали Дэвида и Викторию Бекхэм на специальном ужине в Хайгроув-хаус.

"Приятно снова вас видеть", — сказала Камилла. "Вам понравился итальянский ужин. Было весело, не правда ли?", - спросила Викторию королева. На что Виктория ответила: "Было очень весело, большое спасибо за приглашение». "Еда была хороша, не правда ли?" — сказала Камилла. "И вино", - добавила Виктория, - цитирует ее слова express.co.uk.

Королева Камилла и Виктория Бекхэм в Букингемском дворце в Лондоне / Фото: Getty Images

Семья Бекхэм дружна с королевской семьей. В декабре 2024 года Дэвид и Виктория присутствовали на государственном королевском банкете в Букингемском дворце.

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