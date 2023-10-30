На принцессу Леонор возлагают большие надежды: завтра дочери королевы Летиции и короля Филиппа исполняется 18

18-летие принцессы Астурийской Леонор станет важной вехой, поскольку она начнет работать в качестве старшей королевской особы наряду со своими родителями.

Принцесса Леонор с мамой королевой Летицией / Фото: Getty Images

Свой день рождения юная принцесса отметит присягой на верность Конституции, а затем получит медали Конгресса и Сената на официальной церемонии в испанском парламенте. В тот же день в Королевском дворце Мадрида состоится прием, после чего состоится семейный сбор во дворце Эль-Пардо, сообщает express.

Тем временем в Испании уже говорят о "Леонормании" в свете интереса к ее растущему авторитету. В этом году принцесса Астурийская была очень занята: в мае она окончила UWC Atlantic в Уэльсе, где училась на Международном бакалавриате, а сейчас проходит базовую военную подготовку в академии в Сарагосе, где учился ее отец.

Принцесса Леонор с отцом королем Филиппом VI / Фото: Associated Press

На прошлой неделе Леонор присутствовала на церемонии вручения наград принцессы Астурийской и назвала принесение присяги честью: "Я очень хорошо понимаю и осознаю, в чем заключается мой долг и какие обязанности влекут за собой".

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, кто такая принцесса Леонор и, что мы знаем о старшей дочери Летиции и короля Филиппа VI.

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