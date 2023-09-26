На принцессу Уэльскую Кейт неожиданно обрушился шквал критики

Супругу принца Уильяма критикуют за то, что она мало путешествует за границу и часто не сопровождает своего мужа в таких поездках.
Уже известно, что Кэтрин не поедет с принцем Уильямом на церемонию вручения премии Earthshot Prize в Сингапуре в ноябре этого года. Также ранее она пропустила и поездку в Нью-Йорк в этом месяце. Вероятно, принцесса сейчас больше сосредоточена на детях и их учебе, нежели на исполнении своих королевских обязанностей за границей.
Так считает Эфраим Хардкасл из Daily Mail. Он заявил, что Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) надеялось, что Кейт будет совершать больше поездок за границу и что она сможет взять с собой троих детей, но, похоже, школа и домашняя рутина сейчас более важны для Кейт, пишет express.
В этом году принцесса Уэльская была за границей несколько раз. Она посещала Марсель, чтобы посмотреть, как Англия играет с Аргентиной на чемпионате мира по регби, а также присутствия на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы в Аммане этим летом.
Напомним, вчера мы рассказывали, что над принцессой Кейт издевались в школе одноклассники. Неожиданные подробности опубликовали в прессе.
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