На принцессу Уэльскую Кейт неожиданно обрушился шквал критики

Супругу принца Уильяма критикуют за то, что она мало путешествует за границу и часто не сопровождает своего мужа в таких поездках.

Уже известно, что Кэтрин не поедет с принцем Уильямом на церемонию вручения премии Earthshot Prize в Сингапуре в ноябре этого года. Также ранее она пропустила и поездку в Нью-Йорк в этом месяце. Вероятно, принцесса сейчас больше сосредоточена на детях и их учебе, нежели на исполнении своих королевских обязанностей за границей.

Кейт и Уильям отводят детей в школу / Фото: Getty Images

Так считает Эфраим Хардкасл из Daily Mail. Он заявил, что Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) надеялось, что Кейт будет совершать больше поездок за границу и что она сможет взять с собой троих детей, но, похоже, школа и домашняя рутина сейчас более важны для Кейт, пишет express.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

В этом году принцесса Уэльская была за границей несколько раз. Она посещала Марсель, чтобы посмотреть, как Англия играет с Аргентиной на чемпионате мира по регби, а также присутствия на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы в Аммане этим летом.

Напомним, вчера мы рассказывали, что над принцессой Кейт издевались в школе одноклассники. Неожиданные подробности опубликовали в прессе.

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