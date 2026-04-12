На принца Гарри подали в суд: что об этом известно

Принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Благотворительная организация Sentebale, которую он соучредил в 2006 году для помощи молодым людям с ВИЧ в Лесото и Ботсване, подала иск о клевете против него и его ближайшего окружения.

В иске, поданном в Высокий суд, прямо фигурируют сын короля Чарльза III и его друг и бывший помощник Марк Дайер, обвиняемые «скоординированной и враждебной медиакампании» против организации с марта прошлого года.

© Associated Press

По данным Sentebale, эта стратегия нанесла значительный репутационный ущерб , а также помешала внутренней деятельности организации и отношениям со стратегическими партнерами, пишет vanitatis.

Реклама

Организация Sentebale настаивает на том, что решение обратиться в суд продиктовано необходимостью защитить свою деятельность и обеспечить ее непрерывность. Они также подчеркивают, что судебные издержки не будут покрываться за счет собственных средств НПО, а будут финансироваться из внешних источников.

Принц Гарри отреагировал незамедлительно. Через своего представителя он и Дайер категорически отвергли обвинения, назвав их «оскорбительными и наносящими ущерб». Эта реакция подчеркивает, насколько сильно разрушены их отношения, особенно учитывая основополагающую роль принца Гарри в этом проекте.

