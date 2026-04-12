Общество
1 мин

На принца Гарри подали в суд: что об этом известно

То, что начиналось как глубоко личный проект, связанный с памятью о его матери и его приверженностью Африке, неожиданно обернулось для принца Гарри судебной тяжбой.

Ольга Кузьменко
Принц Гарри

Принц Гарри / © Associated Press

Благотворительная организация Sentebale, которую он соучредил в 2006 году для помощи молодым людям с ВИЧ в Лесото и Ботсване, подала иск о клевете против него и его ближайшего окружения.

В иске, поданном в Высокий суд, прямо фигурируют сын короля Чарльза III и его друг и бывший помощник Марк Дайер, обвиняемые  «скоординированной и враждебной медиакампании» против организации с марта прошлого года.

По данным Sentebale, эта стратегия нанесла значительный репутационный ущерб , а также помешала внутренней деятельности организации и отношениям со стратегическими партнерами, пишет vanitatis.

Организация Sentebale настаивает на том, что решение обратиться в суд продиктовано необходимостью защитить свою деятельность и обеспечить ее непрерывность. Они также подчеркивают, что судебные издержки не будут покрываться за счет собственных средств НПО, а будут финансироваться из внешних источников.

Принц Гарри отреагировал незамедлительно. Через своего представителя он и Дайер категорически отвергли обвинения, назвав их «оскорбительными и наносящими ущерб». Эта реакция подчеркивает, насколько сильно разрушены их отношения, особенно учитывая основополагающую роль принца Гарри в этом проекте.

Напомним, на днях Гарри и его жена Меган посетили частное мероприятие в Монтесито, где герцогиня Сассекская блистала в красивом оливковом платье.

Принц Гарри и Меган Маркл на мероприятии в Монтесито / © Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл на мероприятии в Монтесито / © Getty Images

