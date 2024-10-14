На прогулке: принцесса Евгения запостила фото с мужем Джеком и сыновьями

12 октября принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк отпраздновали 6-ю годовщину со дня своей свадьбы. В честь годовщины принцесса Евгения опубликовала снимок с поцелуем со своей свадьбы. А спустя несколько дней поделилась еще одним милым фото.

В Instagram сторис Евгения опубликовала фото, на котором запечатлена с Джеком и их двумя сыновьями – Августом и Эрнестом. А сверху на снимке написано: "Шесть лет спустя". Семья прогуливается рядом с зеленой лужайкой, трое из них, кроме Джека запечатлены спиной к камере.

Принцесса Евгения с мужем Джеком и детьми / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, недавно Евгения также делилась другим семейным фото, где запечатлена со своей сестрой Беатрис и детьми на пляже. Снимок она запостила в честь сестры, которая объявила о своей второй беременности.

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