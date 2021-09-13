На прогулке с детьми: какой мамой была королева Елизавета II в молодости

На прогулке с детьми: какой мамой была королева Елизавета II в молодости

Королева Елизавета II несмотря на свою чрезмерную занятость все же иногда выходила на прогулку с детьми.

Продолжаем рассматривать королевские фотографии из архива. Эти фото датированы 13 сентября 1960 года, на них запечатлен 6-месячный сын королевы и принца Филиппа – принц Эндрю в детской коляске, а рядом с ним его старшая 10-летняя сестра принцесса Анна.

Королева Елизавета II в элегантном костюме, состоящем из короткого жакета и юбки-миди вышла на прогулку со своими детьми по территории шотландского замка Балморал, где семья обычно проводила свои летние каникулы.

Королева Елизавета II с детьми - принцессой Анной и принцем Эндрю / Associated Press

Принцесса Анна одета в клетчатую юбку в шотландскую клетку, трикотажную кофту-поло, носки и туфли. Она идет рядом и придерживает рукой коляску, которую катит ее мама Елизавета.

Королева Елизавета II с детьми - принцессой Анной и принцем Эндрю / Associated Press

Напомним, ранее мы показывали вам другие снимки королевской семьи, сделанные во время летних каникул Елизаветы II, Филиппа и их детей, которые они всегда проводили в Шотландии.

Принц Чарльз и принцесса Анна / Associated Press

Королева Елизавета II с семьей в замке Балморал / Associated Press

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