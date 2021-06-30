На прогулке в парке: принцесса Евгения показала лицо своего подросшего сына Августа

31-летняя принцесса Евгения опубликовала новые фотографии, где запечатлена вместе с сыном Августом.

Принцесса Йоркская побывала с 4-месячным сыном в Green Park, где установлены фигуры слонов. На принцессе было темное платье с зелеными цветами. Асимметричное платье Евгения сочетала с белыми кроссовками и надела солнцезащитные очки круглой формы. Через плечо у Евгении висел небольшой кожаный чехол для телефона на ремешке-цепочке.

Маленький Август был в ромпере, носках и голубой шляпе. Мальчик выглядел серьезным, а его мама радостно улыбалась, позируя для фотографий с сыном на руках.

"Этим летом в Грин-парк прибыло гигантское стадо из более чем 100 слонов, чтобы поделиться своей историей @coexistence с Лондоном. Как покровитель @elephantfamily я рада разделить с вами это путешествие. В стаде The Tea Timers живет замечательный слоненок по имени Ассам. Августу и мне было так приятно познакомиться с ним", - написала под снимками Евгения.

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Ранее в День отца принцесса Йоркская делилась трогательными снимками мужа Джека Бруксбэнка с сыном. "С Днем отца тебя, любовь моя ... ты лучший отец нашего мальчика!" - так подписала тогда кадры принцесса.

Напомним, старшая сестра Евгении – принцесса Беатрис, сейчас тоже находится в ожидании первенца. Она уверена, что у нее родится дочь, хотя сообщается, что пол ребенка принцесса Йоркская не узнавала.

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Стильные выходы принцессы Евгении (12 фото)

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