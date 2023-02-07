На работу и прогулки с детьми: "полосатые" выходы принцессы Уэльской

На этой неделе в Британии стартовала Неделя психического здоровья. Принцесса Уэльская традиционно привлекает к этой теме внимание, а мы рассматриваем ее новый полосатый образ.

На днях Кейт посетила начальную школу Св. Иоанна в Бетнал-Грин. Она встретилась с учениками и учителями и провела в школе увлекательный день, поговорив с маленькими учениками о ментальном здоровье, а также делая вместе с ними в процессе беседы разные поделки.

"Я рада снова поддержать Неделю психического здоровья детей, и мне приятно быть здесь, в начальной школе Св. Иоанна", — сказала Кейт в ролике. "Было замечательно поговорить с таким количеством детей о важности связей и важных людей в их жизни", - отметила Кэтрин.

Одета принцесса Уэльская была в полосатую кофту и черные брюки с поясом. Волосы Кейт были распущены, а в ушах сверкали золотые серьги от Spells of Love.

Мы решили вспомнить несколько других "полосатых" выходов принцессы Кэтрин, ведь она очень любит этот принт в одежде.

Прошлым летом мы видели Кейт во время соревнований в Плимуте. Тогда принцесса продемонстрировала публике не только полосатый лук, но и свою прекрасную физическую форму. Стройным ногам Кейт наверняка позавидовали многие.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В морском стиле Кэтрин давала старт регате Кубка Короля в Гринвиче, на юго-востоке Лондона в мае 2019 года. Тогда на ней был джемпер в полоску из тонкого трикотажа и широкие укороченные брюки с двумя рядами пуговиц от L.K. Bennett.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

Не только на официальные выходы, но и в повседневной жизни принцесса выбирает образы с полосатым принтом. Это фото было сделано в поло-клубе Beaufort в июне 2015 года в Тетбери. Кейт играет на лужайке со своим почти двухлетним сыном принцем Джорджем. Одета она в полосатый джемпер и джинсы-скинни.

Принцесса Уэльская с принцем Джорджем / Фото: Getty Images

Еще до свадьбы с принцем Уильямом Кэтрин любила носить полосатые топы, один раз сочетала такой топ с черными скинни с низкой посадкой и кожаным поясом.

Кейт Миддлтон в 2007 году / Фото: Getty Images

Одевать в полосатые наряды принцесса Уэльская любит и свою дочь принцессу Шарлотту.

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