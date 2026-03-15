На родине Ее Величества: королева Мэри и король Фредерик X поделились красочными фото с поездки в Австралию

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Король Фредерик X и королева Мэри начали свой шестидневный официальный визит в страну, которая для королевы имеет очень личное значение, поскольку это место, где она выросла, прежде чем стать датской королевской особой.

Эта поездка сочетает в себе институциональный характер — с программой, направленной на укрепление политических, экономических и культурных связей между двумя странами.

Мэри и Фредерик X уже поделились несколькими фотографиями в своем официальном аккаунте в Instagram, запечатлевшими первые часы пребывания в Австралии. На фотографиях запечатлен их визит в национальный парк Улуру-Ката-Тьюта, где они начали свои официальные мероприятия и были встречены представителями народа Анангу, традиционных хранителей этой земли на протяжении тысячелетий, пишет vanitatis. Во время визита они посетили церемониальный танец Инма и осмотрели культурный центр парка.

Позже пара посетила кафе Kulata Academy, где пообщалась с работающими там студентами, проходящими обучение в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Это заведение является частью Национальной академии подготовки коренных народов, программы, которая предлагает оплачиваемые стажировки и профессиональное обучение для молодежи из числа коренного населения, чтобы облегчить их выход на рынок труда. День завершился одним из самых знаковых моментов в этом районе: наблюдением за закатом над Улуру с одной из смотровых площадок национального парка.

Королева Мэри в этот день была одета в струящуюся блузку песочных тонов с геометрическим принтом, в сочетании с длинной прямой бежевой юбкой от MKDT Studio с небольшим разрезом спереди. Юбка, в свою очередь, была украшена коричневым поясом, подчеркивающим талию. Завершали образ балетки Chloe телесного цвета и широкополая шляпа Akubra official. Тем временем Фредерик X выбрал темно-синюю рубашку с бежевыми брюками и удобную обувь, сохранив непринужденный стиль, подходящий для визита.

После первой остановки на Северной территории маршрут короля и королевы продолжится в различных городах страны. В ближайшие дни они отправятся в Канберру, где запланированы официальные встречи с представителями австралийского правительства и участие в ряде официальных мероприятий, включая государственный банкет.

Напомним, в преддверии этой поездки королевская чета поделилась архивными снимками из Австралии, сделанными много лет назад, когда их отношения только начинались.

