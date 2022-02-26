На российских телеканалах играет украинская музыка (видео)

Лег сайт Роскомнадзора, а на российских телеканалах играет украинская музыка.

Предполагают, что это дело рук хакеров из Anonymous, продолжающих взламывать российские сервисы и вебсайты.

Сами же хакеры опубликовали обращение (https://t.me/zedigital/1109) к Путину. Они сделали свою спецоперацию по РФ.

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