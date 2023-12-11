На рождественском фото Кейт и Уильяма, от которого все в восторге, заметили "конфуз"

Рождественская открытка принца и принцессы Уэльских с детьми, которая была на днях представлена публике, произвела фурор среди королевских поклонников и вызвала много комментариев.

На черно-белом изображении королевская пара улыбается вместе со своими сыновьями: принцем Джорджем и принцем Луи, и дочерью принцессой Шарлоттой, которая запечатлена в центре композиции. Кадр снимали в одной из фотостудий Виндзора, а его автор - фотограф Джош Шиннер.

Принц и принцесса Уэльские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Getty Images

Снимок обрабатывался в фоторедакторе и с ним произошла небольшая оптическая иллюзия, которую фанаты королевской семьи приняли за конфуз. Если приблизить кадр, то видно, что принц Луи как буд-то бы остался без среднего пальца на левой руке. Но на самом деле все его пальцы на месте. Однако, королевских поклонников, которые рассматривали фото, опубликованное семьей в соцсетях, было не остановить, а комментарии собрал Daily Mail.

Принц Луи / Фото: Getty Images

"Что случилось со средним пальцем Луи?".

"Забудьте о недостающих шнурках, меня больше беспокоит отсутствие пальца Луи".

"У Луи нет пальца; это, должно быть, худшая фотография, отфотошопленная за всю историю".

"У Луи нет пальца, а левая рука Шарлотты кажется слишком длинной".

Вряд ли Кейт и Уильям отреагируют на эту оплошность, но ситуация получилась не из приятных.

Напомним, праздничную открытку также представили король Чарльз III и королева Камилла.

Читайте также: