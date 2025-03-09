На руках у Гарри: Меган Маркл поделилась неопубликованной ранее фото дочери Лилибет

На снимке ее 3-летняя дочь находится на лодке, отвернувшись от камеры, пока ее держит на руках ее отец, принц Гарри.

Меган Маркл поделилась фото к 8 марта / Фото: Instagram Меган Маркл

"С Международным женским днем!" — подписала пост Меган. "Чествуем сильных женщин вокруг нас и девушек с мечтами, которые станут женщинами с видением. А также благодарим тех, кто вдохновляет нас каждый день".

Принц Гарри с дочерью Лили / Фото: Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекская поделилась фотографиями себя и своей матери Дории, а также показала милый кадр, сделанный с принцем Гарри на пляже.

Меган Маркл с мамой Дорией / Фото: Instagram Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Instagram Меган Маркл

Напомним, на днях Меган также объявила, что ее шоу "С любовью, Меган", которое раскритиковали в Британии, продлено на второй сезон.

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