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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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На руках у мамы: Меган Маркл поделилась новым фото своих детей в честь праздника

Меган Маркл поделилась редкой фотографией принца Арчи и принцессы Лилибет в честь Дня матери.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл с детьми

Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

В воскресенье, 11 мая, Меган Маркл поделилась публикацией в Instagram, посвященной ежегодному весеннему празднику.

«С Днем матери! Желаю вам совмещать все это с радостью!» — написала Меган в подписи к фотографии, поделившись снимком своих детей — Арчи и Лили. Меган продолжила: «И этим двум драгоценностям — которые все еще пытаются взобраться на „мамину гору“, осыпают меня поцелуями и делают каждый день самым запоминающимся приключением… быть вашей мамой — величайшая привилегия в моей жизни», — написала герцогиня Сассекская.

Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

Меган одета в объемный джемпер и широкие брюки, у нее распущены волосы, а двое ее детей взобрались на нее з обеих сторон и обнимают маму. Лиц Арчи и Лили герцогиня традиционно не показала.

Напомним, на выходных Меган также показала романтичные фото с мужем Гарри, вместе они побывали на свидании, которое устроили на концерте Бейонсе.

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

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