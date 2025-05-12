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На руках у мамы: Меган Маркл поделилась новым фото своих детей в честь праздника
Меган Маркл поделилась редкой фотографией принца Арчи и принцессы Лилибет в честь Дня матери.
В воскресенье, 11 мая, Меган Маркл поделилась публикацией в Instagram, посвященной ежегодному весеннему празднику.
«С Днем матери! Желаю вам совмещать все это с радостью!» — написала Меган в подписи к фотографии, поделившись снимком своих детей — Арчи и Лили. Меган продолжила: «И этим двум драгоценностям — которые все еще пытаются взобраться на „мамину гору“, осыпают меня поцелуями и делают каждый день самым запоминающимся приключением… быть вашей мамой — величайшая привилегия в моей жизни», — написала герцогиня Сассекская.
Меган одета в объемный джемпер и широкие брюки, у нее распущены волосы, а двое ее детей взобрались на нее з обеих сторон и обнимают маму. Лиц Арчи и Лили герцогиня традиционно не показала.
Напомним, на выходных Меган также показала романтичные фото с мужем Гарри, вместе они побывали на свидании, которое устроили на концерте Бейонсе.