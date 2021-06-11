На саммит, как на "Оскар": жена председателя ЕС пришла на встречу с Джонсоном в майке золотого цвета

Она решила не надевать платье, как другие жены мировых лидеров.

11 июня на пляже отеля Carbis Bay, в курортном городе Карбис-Бэй, состоялась встреча лидеров "Большой семерки", которых приветствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри.

Также на встречу приехал и президент Европейского совета Шарль Мишель и его супруга Амели Дербодренгиен. Для мероприятия она решила надеть необычный наряд, который состоял из брюк-палаццо в мелкую клетку и майки золотого цвета с глубоким декольте. Дополнил этот наряд черный пояс с пряжкой и туфли с открытым носком оливкового цвета.

Наряд госпожи Дербодренгиен получился современным, деловым и стильным.

Шарль Мишель, Амели Дербодренгиен, Борис Джонсон, Кэрри Джонсон / Associated Press

Встречали гостей премьер-министр Борис Джонсон и его супруга Кэрри, для которой этот саммит стал первым крупным мероприятием после их недавней женитьбы. Для встречи с мировыми лидерами миссис Джонсон выбрала яркий и легкий наряд - розовой платье от бренда Roksanda с V-образным декольте, оборками и небольшой плиссировкой на юбке. Сочетала она свой наряд с босоножками на платформе с клетчатым цветным принтом.

Борис Джонсон з дружиною Керрі / Associated Press

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