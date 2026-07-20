В белом платье с акцентом на талии: Брижит Макрон на памятном мероприятии в Ницце

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили церемонию памяти жертв теракта в базилике Нотр-Дам в Ницце.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Для официального выхода первая леди выбрала белое платье длины миди с круглым вырезом и рукавами до локтя. Особенностью наряда стал асимметричный запах с высоким разрезом спереди и акцентный тонкий черный аксессуар-ремень с металлическими деталями.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит дополнила свой образ черными кожаными туфлями на шпильках и черной сумкой с металлической фурнитурой. Она надела парик с объемом у корней, на лице были солнцезащитные очки в черепаховой оправе, в ушах — элегантные серьги, на шее — ожерелье, а на руках — браслет-часы с черным ремешком и кольца.

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Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Брижит Макрон в черном платье-пальто и на шпильках появилась на торжественном приеме в Анкаре.

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