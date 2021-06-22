На шпильках и в джинсах скинни: эффектная Бриджит Макрон сходила на выборы

Действующий лидер государства пришел на выборы со своей женой Бриджит и, как всегда, пара была невероятно стильной одета.

20 июня во Франции состоялся первый тур выборов в Региональные советы и органы местного самоуправления. Они традиционно считаются генеральной репетицией перед выборами президента страны. Выполнили свой гражданский долг также президент Франции и его жена.

Для избирательного участка, первая леди выбрала деловой повседневный блейзер Louis Vuitton, классические джинсы-скинни и белую футболку. Дополнили наряд и подчеркнули невероятно стройные ноги Бриджит синие замшевые туфли на шпильке. На плече у первой леди Франции висела на длинном ремешке черная сумка, а из украшений она использовала только несколько колец, среди которых заметно и обручальное.

Брижит и Эмманюэль Макрон / Associated Press

Брижи и Эмманюэль Макрон / Associated Press

Президент надел на голосование темно-синий костюм, черные туфли, белую рубашку и строгий черный галстук. На руке у Макрона были часы, а на пальце золотое обручальное кольцо.

Брижит и Эмманюэль Макрон / Associated Press

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Эффектные образы Брижит Макрон (9 фото)

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