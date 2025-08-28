На шпильках и в голубом наряде с поясом-бантом: президент Молдовы Майя Санду на фото с Макроном

Эммануэль Макрон и Майя Санду / © Associated Press

Президент Молдовы Майя Санду в своей резиденции в Кишиневе принимала почетных гостей: премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Они приняли участие в совместной пресс-конференции.

Госпожа Санду продемонстрировала в этот день красивый нежный образ. На ней был голубой наряд, который состоял из блузки с епископскими рукавами и круглым вырезом и юбки-карандаша. Талию она подчеркнула поясом-бантом.

Аутфит Майя дополнила бежевыми кожаными туфлями-лодочками на шпильках. Лидер страны сделала аккуратную укладку и макияж в нежных оттенках.

Напомним, Майя Санду в белом платье и туфлях апельсинового оттенка появилась на аудиенции у короля Великобритании Чарльза.