На шпильках и в голубом наряде с поясом-бантом: президент Молдовы Майя Санду на фото с Макроном
Майя Санду в нежном образе появилась на важной встрече.
Президент Молдовы Майя Санду в своей резиденции в Кишиневе принимала почетных гостей: премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Они приняли участие в совместной пресс-конференции.
Госпожа Санду продемонстрировала в этот день красивый нежный образ. На ней был голубой наряд, который состоял из блузки с епископскими рукавами и круглым вырезом и юбки-карандаша. Талию она подчеркнула поясом-бантом.
Аутфит Майя дополнила бежевыми кожаными туфлями-лодочками на шпильках. Лидер страны сделала аккуратную укладку и макияж в нежных оттенках.
Напомним, Майя Санду в белом платье и туфлях апельсинового оттенка появилась на аудиенции у короля Великобритании Чарльза.