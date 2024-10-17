На шпильках по брусчатке: королева Матильда в элегантном луке сходила на выставку

Ее Величество с супругом находится с государственный визитом во Франции.

Королева Бельгии Матильда вместе с супругом королем Филиппом и президентской четой Франции посетили выставку "Луиза Орлеанская" — принцесса Франции до того, как стать королевой Бельгии — в замке Шантийи на третий день визита королевской четы во Францию.

Матильда облачилась в этот день в голубое платье и пальто с цветочным принтом и без воротника, дополнив образ миниатюрной шляпой, серьгами с камнями, перчатками и туфлями-лодочками серого цвета, дефилируя по брусчатке.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

В Instagram бельгийская королевская чета поделилась целой серией фотографий с мероприятия.

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Ранее мы показывали вам красивый образ королевы Матильды в бархатном платье, в котором она появилась на торжественном банкете в Елисейском дворце.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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