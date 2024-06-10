На шпильках по камням: Джилл Байден испытала неудобство, когда направлялась на ужин в Елисейский дворец

Вчера они посетили торжественный банкет, организованный в их честь в Елисейском дворце в Париже. Приветствовали американскую президентскую четы президент Франции Эммануэль Макрон и Брижит Макрон.

Джилл и Джо Байден, Брижит и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Мы уже рассказывали, что 73-летняя Джилл Байден облачилась в темно-синее бархатное платье Schiaparelli с широким поясом на талии, длинным шлейфом и открытыми плечами. Также мы обратили внимание на обувь, выбранную первой леди. На ней были синие замшевые туфли с открытой пяткой на высоких каблуках. Когда первая леди вышла из автомобиля, то ступила на дорожку из камней и передвигаться в такой обуви ей, вероятно, было очень неудобно.

Но Джилл улыбалась и не подала виду, что испытывает дискомфорт.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Напомним, первая леди Франции появилась на банкете в белом прямом платье и белых туфлях-лодочках на каблуках. Она тепло приветствовала гостей объятиями и поцелуями перед камерами собравшихся фотографов.

Визит Джо и Джилл Байден во Францию / Фото: Associated Press

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