На шпильках по траве: королева Максима повторила трюк Зары Тиндалл и принцессы Кейт

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество сопровождала президентскую чету Нидерландов на мероприятии в Амстердаме. Они посетили лабораторию беспилотных летательных аппаратов и оборонительный колледж.

Максима выглядела потрясающе в голубом юбочном костюме и изумрудной шляпе-таблетке от Philip Treacy, а сверху надела изумрудное пальто с поясом, которое великолепно сочеталось с ее замшевыми туфлями-лодочками с прозрачными вставками и клатчем.

Королева Максима / © Getty Images

Во время мероприятия королеве пришлось в такой обуви пройтись по зеленому газону и ее каблуки, естественно, встревали в землю. Но Максима совсем не растерялась, посматривая на землю и делаю следующий шаг королева направлялась к своей цели. Интересно, что члены британской королевской семьи частенько попадают под прицел фотографов, когда носят обувь на каблуках на мероприятия, проходящие на траве, например, на садовую вечеринку в Букингемском дворце. У Зары Тиндалл — дочери принцессы Анны — даже есть специальный лайфхак для таких случаев.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Напомним, в тот же день на банкете Ее Величество появилась в роскошном красном платье и свадебной тиаре своей свекрови принцессы Беатрикс.