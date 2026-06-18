На шпильках, в костюме и с золотым цветком на рубашке: эффектный деловой образ Брижит Макрон на экскурсии

Брижит Макрон / © Associated Press

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Брижит Макрон в рамках культурной программы на полях саммита G7 организовала для супружеских пар лидеров интересную экскурсию по Кот-д'Ивуару. Во время прогулки по историческому городку супруга президента охотно общалась с участниками мероприятия, знакомилась с местными традициями и слушала выступление духового оркестра.

Брижит Макрон / © Associated Press

В этот день первая леди продемонстрировала сдержанный деловой образ в светло-серой гамме от своего любимого модного дома Louis Vuitton, в котором гармонично сочетались классика и современная элегантность. На ней был светло-серый костюм, состоящий из узких прямых брюк со стрелками и двубортного жакета с асимметричным воротником, одной золотой и черными пуговицами, а также четкой линией плеч. Под жакет супруга президента надела белую рубашку с интересной деталью у воротника — золотым цветком, очень похожим на Monogram Flower Louis Vuitton.

Брижит Макрон / © Associated Press

Образ госпожи Макрон дополнили классические темные туфли на высоких шпильках, черные солнцезащитные очки и часы с черным ремешком. Из украшений она выбрала золотые кольца и браслеты.

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Брижит Макрон / © Associated Press

Светлые волосы первая леди уложила в свою привычную объемную прическу с легкими волнами и челкой и нанесла традиционный макияж смоки айс.

Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон на гала-вечере появилась в белоснежном платье и жакете, украшенном у горловины голубыми кристаллами и блестящими бусинами.

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